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Aktüel Antalya'da sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı
Aktüel

Antalya'da sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı

Zanlıların, otellerin ismini kullanarak açtıkları sahte internet sitesiyle yaklaşık 1500 kişiyi dolandırdığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:55:53 -
Antalya'da sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'daki otellerin ismini kullanarak açtıkları sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyen yaklaşık 1500 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, açtıkları sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen zanlıların, bu şekilde yaklaşık 1500 kişiden toplam 20 milyon lira aldığı tespit edildi.

Toplanan delillerin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, "Suç örgütü kurmak, üye olmak" ve "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçlamalarıyla Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

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