Antalya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde 5 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda sahte içkiler ve üretimde kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı tütün, elektronik sigara ve kol saatleri ele geçirildi.
Ekiplerce, 6 şüpheli yakalandı.