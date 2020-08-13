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Aktüel

Antalya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:26:58 -
Antalya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda sahte içkiler ve üretimde kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı tütün, elektronik sigara ve kol saatleri ele geçirildi.

Ekiplerce, 6 şüpheli yakalandı.

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