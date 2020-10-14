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Aktüel Antalya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Aktüel

Antalya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:33:51 -
Antalya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde piyasaya sahte içki sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden D.Y'nin sahte içki üreterek sattığı yönünde elde edilen bilgi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 23 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 36 boş içki şişesi, 5 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 5 litre sahte alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli ürün ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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