  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Antalya’da sağanak yağış

Antalya’da, aralıklarla yağan sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:40:23 -
Antalya’da sağanak yağış

Antalya’da, aralıklarla yağan sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı. Araç trafiği ise yavaş ilerledi.


Turizm kenti Antalya’da günlerdir kapalı olan hava iki gündür yerini aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Kentte dün etkili olan sağanak yağış, ise bugün akşam saatlerinde başladı. Mesai çıkışına yakın başlayan ve aralıklarla aniden bastıran sağanak yağış yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu, yayalara zor anlar yaşattı. Şemsiyesi olmayan yayalar durak ve iş yerlerinin saçaklarına sığındı. Yağmura rağmen yürüyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Ara sokaklardan çıkan su birikintilerinden yayalar güçlükle atladı, bazıları ise suya dalmak zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı