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Yerel Antalya'da Rus turistin odasından çıkanlar şoke etti! 'Böyle rezillik görülmedi'
Yerel

Antalya'da Rus turistin odasından çıkanlar şoke etti! 'Böyle rezillik görülmedi'

Yeniakit Publisher
2023-08-01 23:02:00 - 2023-08-01 23:08:01

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu ve gazlı içecek otel görevlilerini şoke etti.

Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü.

Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken, görevliler “Yok artık ya, havlulardan tut elmalardan. Birde havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın incirler. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kadın turistin ise sık sık "restoran, restoran" dediği ve açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.


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