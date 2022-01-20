Antalya'da portakal ve limon ağaçları buz tuttu
Üreticiler seralarda ateş yakıp nöbet tutarken kent merkezinin bazı bölgelerinde portakal ve limon ağaçları buz tuttu.
Antalya'da 'zirai don' uyarısıyla üreticiler seralarda ateş yakıp nöbet tutarken, kent merkezinin bazı bölgelerinde portakal, limon ağaçları buz tuttu. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar buz tutan ağaçları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesi için 'zirai don' uyarısıyla üreticiler önlemlerini aldı. Seralarda hava sıcaklığının 3 derecenin altına inmemesi için sobalar yakılırken, kent merkezinde sıcaklık gece yarısı sıfır dereceye düşünce buzlanma yaşandı. Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde bir sitenin bahçesindeki portakal ağaçları da buz tuttu, damlalarla da buz sarkıtları oluştu.
Sabah saatlerinde buz tutan portakal ağaçlarını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Buz tutan portakal ağaçları sosyal medyada paylaşıldı.