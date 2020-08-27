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Aktüel Antalya'da plastik boru çaldığı iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Antalya'da plastik boru çaldığı iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:30:52 -
Antalya'da plastik boru çaldığı iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 25 bin metre uzunluğunda plastik boru çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde, 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğüne ait depodan 25 bin metre uzunluğunda plastik boru çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Konyaaltı İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı iki şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasının belirlenmesinin ardından hırsızlık zanlılarının M.B. (20) ve S.O. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden M.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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