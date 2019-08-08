Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı08 Ağustos 2019 Perşembe 10:39
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erkan İtik'in (36) kullandığı 07 AGG 394 plakalı otomobil, Göksü Mahallesi Obalar kavşağında devrildi.
Kazada araçtaki Engin Çoban (30) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü İtik, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Çoban'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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