Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Erkan İtik'in (36) kullandığı 07 AGG 394 plakalı otomobil, Göksü Mahallesi Obalar kavşağında devrildi. Kazada araçtaki Engin Çoban (30) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü İtik, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Çoban'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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