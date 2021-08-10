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Gündem Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Gündem

Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 20:56:00 -
Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Akseki ilçesi Kepezbelen bölgesinde orman yangını çıkardığı öne sürülen A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. 



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Yorumlar

İdo1

Hadi beslemeye millet çalışsın devlet bunları beslesin bunun adı adaletmi oluyor sizce
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