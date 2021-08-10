Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Akseki ilçesi Kepezbelen bölgesinde orman yangını çıkardığı öne sürülen A.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.