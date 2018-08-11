Antalya'da orman yangını!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için seferber olan ekipler alevlerle mücadele ediyor.11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:09
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, bir amfibik uçak, 25 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
YORUM YAZ