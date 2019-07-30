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Antalya’da" Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi’ yapılacak

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.

30 Temmuz 2019 Salı 13:58
Antalya’da" Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi’ yapılacak

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan,14-17 Kasım tarihleri arasında Belek’te yapacakları "Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi"ne, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağını bildirdi.


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi iken 2008’de teşhisini kendi koyduğu kanser hastalığına yenik düşen Prof. Dr. Mustafa Samur’un anısına önümüzdeki kasım ayında bir zirve düzenlenecek. Dünyanın değişik ülkelerinde kanserle ilgili çalışmalar yapan Türk bilim insanlarının katılacağı zirvede annesini kanserden kaybeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir kanser hastası yakını olarak konuşma yapacak.Zirveye davet edilenHaluk Levent de sanatçı gözüyle kanseri anlatacak. 14-17 Kasım tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirilecek olan zirveyle ilgili yapılan çalışmaları Mustafa Samur’un öğrencilerindenMemorial Antalya Hastaneleri Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan,Antalya Tenis İhtisas Kulübü’nde (ATİK)Salı Grubu toplantısında açıkladı.


"Onkolojide iz bırakanlar"


Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, önümüzdeki kasım ayında hayatını onkolojiye adayıp kanser hastalığından hayatını kaybeden hocası Mustafa Samur anısına yapılacak olan zirveyle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Özdoğan hayatını kanserden kaybeden Akdeniz Üniversitesi Onkoloji bölümümün kurucu hocası Prof. Dr. Mustafa Samur’un anısına "Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi" yapmaya karar verdiklerini söyledi.



"400 kişilik katılım"


Önümüzdeki 14-17 Kasım tarihleri arasında Belek’te gerçekleşecek olan zirvede dünyanın değişik ülkelerinde kanser alanında araştırmalar yapmış Türk bilim insanlarının bir araya geleceğini anlatan Prof.Dr. Özdoğan, ”Bilimin ustalarını Antalya’da buluşturmak için Türkiye’den 150’ye yakın bu alanda zirve olmuş hocaları konuşma yapması için davet ettik. Hepsi de kabul ettiler. Ayrıca yurt dışında kanserle ilgili keşifler yapmış olan Türk bilim insanlarımızı da toplantımıza davet ettik. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında buluşlar, keşifler yapmış insanlarımızı davet ettik. Toplantıya 400 kadar kişinin katılmasını bekliyoruz” dedi.



"Dışişleri Bakanı katılacak"


Toplantının bilim tabanlı olmasının yanında sosyal alanları da içereceğini anlatan Prof.Dr. Özdoğan, bu kapsamda kendisi ya da yakını kanser tedavisi gören kişilerin de zirvede yer alacağını söyledi.Zirveye 2012 yılı şubat ayında annesini kanserden kaybeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da davet ettiklerini anlatan Prof.Dr. Özdoğan, “Kendisi bir kanser hastası yakını olarak zirvede yer alacak. Deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca kendisi ya da yakınları kanser hastası olan onkoloji uzmanları da zirvede kendi yaşamlarında kanser deneyimlerini alacak.Haluk Levent de sanatçı gözüyle bizlere kanseri anlatacak”ifadelerine yer verdi.



"Cep telefonu uyarısı"


Kuşak çatışmalarının da ele alındığı toplantıda Prof. Dr. Özdoğan yetişkinlerin gençleri yeterince anlamadığını söyledi.


Gençlere elinden cep telefonu düşürmediği için kızmanın da doğru olmadığını söyleyen Prof.Dr.Özdoğan, “Ellerinden cep telefonlarını almaya çalışıyoruz. Bir çocuğun elinden cep telefonunu almak demek, aslında teknolojiyi almak demek. Gelecekle bağını koparmak demek. Eğer onu alırsanız, siz gelecekle çocuğunuzun bağını koparmış olursunuz. Çocuklar cep telefonu ve internet sayesinde bilgiye bir tıkla ulaşıp dillerini geliştirip dünyanın her yeriyle iletişim kurabiliyorlar” değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:58
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