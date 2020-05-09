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Aktüel

Antalya'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılaya kan bağışı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:25:32 -
Antalya'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılaya kan bağışı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup motosiklet tutkunu Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayın azalan kan stokunu artırmak için başlattığı kan bağışına, Alanya'da bir grup motosiklet tutkunu destek verdi.

Atatürk Anıtı önündeki Kızılay çadırına gelen motosikletliler, burada kan bağışı yaptı.

Türk Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan stoklardaki azalması üzerine, milletin örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Bu duyarlılığı bugün de motosiklet tutkunlarının gösterdiğini anlatan Dikici, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. İnsandan başka bir kaynağı da yok. Bu yüzden yaptıkları bağıştan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Grup adına konuşan Aydın Delice ise kan verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

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