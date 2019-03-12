Antalya’da mevsimlik işçilerin günlük ortalama ücreti 68 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri %12,6 arttı.

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 95 TL ile Giresun, erkek işçiler için ise 120 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 42 TL, erkek işçiler için 53 TL ile Hatay ilinde oldu. Kadın mevsimlik işçilerin ortalama günlük ücreti Antalya’da 68 TL, Isparta’da 72 TL olarak tespit edildi.







Tarımsal işletmelerde 2018 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre %12,6 artarak 74 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise %14,0 artarak 2 117 TL oldu. Mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri %11,9 artış göstererek 67 TL olurken, erkek işçi ücretleri de %12,1 artış göstererek 82 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için %5,8 oranında artarak 1.668 TL ve erkek işçiler için ise %13,9 artarak 2. 187 TL olarak gerçekleşti.

Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlerin ise, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden, çapalama hizmetleri için kadın işçilere 62 TL, erkek işçilere 65 TL, hasat hizmetleri için kadın işçilere 71 TL ve erkek işçilere ise 78 TL olarak gerçekleştiği görüldü.







Mevsimlik kadın işçilerde en yüksek günlük ücret Giresun ilinde gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 95 TL ile Giresun, erkek işçiler için ise 120 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 42 TL, erkek işçiler için 53 TL ile Hatay ilinde oldu.







Sürekli erkek işçilerde en düşük aylık ücret Kilis ilinde gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretleri ise, kadın işçilere 2. 000 TL ile Eskişehir, erkek işçilere 3. 203 TL ile Çanakkale en yüksek ödemenin yapıldığı iller oldu. En düşük ücretler ise, kadın işçiler için 1. 467 TL ile Aydın, erkek işçiler için ise 1. 000 TL Kilis ilinde gerçekleşti.