Antalya’da mağazalar önünde Anneler Günü kuyruğu

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı turizm kenti Antalya’da, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla bazı işlek caddelerde yoğunluk oluştu.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri çerçevesinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan Antalya’da, sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta uygulanmadı. Kısıtlama olmamasına rağmen kentin tarihi ve görsel güzelliklerinin olduğu yerler boş kaldı. Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ve Dönerciler Çarşısı’nda çok az yoğunluk görüldü. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaşmasına rağmen bir çok Antalyalının evinde kaldığı görüldü.

Sokağa çıkanların bir çoğu ise yaklaşan Anneler Günü nedeniyle alışveriş yaptı. Alışveriş için çıkanların adresi ise Kazım Özal Caddesi(Kapalıyol) oldu. Sosyal mesafe kuralının yer yer ihlal edildiği caddede yoğunluk gözlemlendi. Polis ve bekçi sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske noktasında uyardı. Kalabalığın artarak devam etmesi üzerine polis, Kazım Özal Caddesine girişi güvenlik şeritleriyle kapatarak kısıtlamaya çalıştı. Şeride rağmen vatandaşların caddeye giriş çıkış yapmaya devam ettiği görüldü. Bazı mağazaların önünde kuyruklar gözlemlenirken, içeri alınanların ateş ölçerle ateşleri ölçüldü.

Kent merkezindeki bazı iş yerlerinin kapalı olduğu, bazılarının ise temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Öte yandan, Antalya’nın Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı havadan görüntülendi.