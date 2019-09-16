Antalya’da kuş nöbeti uğruna canından oldu Antalya’nın Serik ilçesinde tarlasında ekili ürünlerini kuşlardan korumak isteyen Osman Yıldırım, ağabeyi Mahmut Yıldırım’ın tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya’nın Serik ilçesinde tarlasında ekili ürünlerini kuşlardan korumak isteyen Osman Yıldırım, ağabeyi Mahmut Yıldırım’ın tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü öğle saatlerinde Serik ilçesi Çakallık mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yıldırım (55) ile kardeşi Osman Yıldırım (51) tarlasında ekili ürünleri korumak için nöbet tuttu. Bu esnada Mahmut Yıldırım’ın tüfeğinin kaza ile ateş açılması sonucu kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Talihsiz Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılması için hastane morguna kaldırıldı. Ağabeyi Yıldırım ifadesinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.