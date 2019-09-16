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Antalya’da kuş nöbeti uğruna canından oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde tarlasında ekili ürünlerini kuşlardan korumak isteyen Osman Yıldırım, ağabeyi Mahmut Yıldırım’ın tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:27
Antalya’da kuş nöbeti uğruna canından oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde tarlasında ekili ürünlerini kuşlardan korumak isteyen Osman Yıldırım, ağabeyi Mahmut Yıldırım’ın tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, pazar günü öğle saatlerinde Serik ilçesi Çakallık mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yıldırım (55) ile kardeşi Osman Yıldırım (51) tarlasında ekili ürünleri korumak için nöbet tuttu. Bu esnada Mahmut Yıldırım’ın tüfeğinin kaza ile ateş açılması sonucu kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti.


Talihsiz Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılması için hastane morguna kaldırıldı. Ağabeyi Yıldırım ifadesinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:27
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