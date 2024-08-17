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Yerel Antalya'da korkutan yangın
Yerel

Antalya'da korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-08-17 10:38:00 -
Antalya'da korkutan yangın

Antalya'da koli karton fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saat 05.45 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 22052 sokak üzerinde bulunan koli karton fabrikasında yaşandı.

Fabrikadan alevler yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye yakın olan ikamet ve seralara sirayet etmemesi için büyük çaba sarf eden ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı.

Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Yorumlar

Kısas uygulanmali

Bir bolgede 72 ayrı yangının çıkması bunun kesin kundaklama sabotaj veya bir piknikcinin attihi sigara cam veya dondurmedigi piknik ateşi olduğunun göstergesi Türkiye olarak yangınla mücadelede şu tanker uçak helikopteri ve ihalarin yanında alpagu tarzı silahlı hava platformlari kullanilmali ormanı kundakladigi sabote ettiği bile bile umursamadıgi (attığı çöpü temizlemeyen) tesbit edilenleri yaktığı orman içinde ayaklarından vurulmaliki yani "ormanlarımız dan yaş bir dal kesenin kellesini keserim" dusturuyla ormanlarımız dan bir fidan yakanı yakarız dusturuyla kısas olarak o yaktığı ormanda yanan o ağaç ve hayvanların yaşadığını bizzat yaşayarak görmeliki birdaha kasıtlı orman yakmaya bırakın aklından geçirmeye bile kimse cesaret edemesin
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