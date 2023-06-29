Antalya'da korkutan orman yangını
Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, daha fazla alana yayılmadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0,3 hektar alan zarar gördü.
Finike ilçesi Çatallar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 hava aracı, 5 arazöz, 2 su tankeri 1 acil müdahale aracı sevk edildi. Hızlı müdahaleyle daha geniş alana yayılmadan söndürülen yangında 0,3 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.