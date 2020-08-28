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Aktüel Antalya'da kemik erimesi hastası kadına sürpriz doğum günü kutlaması
Aktüel

Antalya'da kemik erimesi hastası kadına sürpriz doğum günü kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:58:03 -
Antalya'da kemik erimesi hastası kadına sürpriz doğum günü kutlaması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğuştan kemik erimesi hastalığı olan 32 yaşındaki Şerife Yörük'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Gülsüm Ana Engelsizler Derneği yöneticileri ve gönüllüleri, Yörük için kutlama organizasyonu düzenlemeye karar verdi.

Yeşilyayla Mahallesi'ndeki evinden alınan kadın, ilçedeki bir kafeteryaya getirildi. Hiç beklemediği bir anda üzerinde mumlar yanan pastayı gören Yörük, şaşkınlığını gizleyemedi.

Yörük, duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyerek söndürdü.

Derneğin başkanı Mukaddes Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bir programda karşılaştığı Şerife Yörük'ün kendisine hayatında hiç sürpriz doğum günü kutlamadığını söylediğini anlattı.

Bu yıl doğum gününde Yörük'ü sevindirdiklerini belirten Yurt, "Çok mutlu oldu, bizim de amacımız onu mutlu etmekti. Dernek olarak engellilerin hayatındaki tüm engelleri tek tek kaldırmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kemik erimesi hastası Şerife Yörük de dernek başkanı ve gönüllülerine teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu dile getirdi.


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