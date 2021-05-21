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Yerel Antalya'da kaza! 4 yaralı
Yerel

Antalya'da kaza! 4 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:50:00 -
Antalya'da kaza! 4 yaralı

Şakir Taşpınar idaresindeki 42 TT 636 plakalı taksi ile Bekir Yıldız yönetimindeki 34 PE 7168 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolu Yarpuz mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Taşpınar ve Yıldız ile taksideki Hüseyin Taşpınar ve Yasin Özbay yaralandı.

Seydişehir ve Akseki'deki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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