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Aktüel Antalya'da kargoyla gönderilen bilgisayar monitöründe uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Antalya'da kargoyla gönderilen bilgisayar monitöründe uyuşturucu ele geçirildi

Çalıştığı otelde yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:58:17 -
Antalya'da kargoyla gönderilen bilgisayar monitöründe uyuşturucu ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kargoyla gönderilen bilgisayar monitörüne gizlenmiş 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kargo şirketi şubesine gönderilen kolide şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, kolideki bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş 1 kilo 50 gram esrar bulundu.

Kargo gönderilen E.Ö, çalıştığı otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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