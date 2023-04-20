Antalya’da kaçakçılara dev darbe!

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Antalya’da yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve telefon aksesuarı satıldığı belirlenen iki iş yerinde kaçak eşya bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin yakından takibe aldığı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Gerçekleştirilen aramalar neticesinde 413 adet kol saati, 118 adet elektronik sigara, 132 adet elektronik sigara likidini buharlaştırmak için kullanılan ısıtma elemanı, 160 adet elektronik sigara likidi, 15 paket elektronik sigara tütünü ve toplam 77 adet akıllı saat, oyun kolu, şarj cihazı ve kulaklık ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyanın 1 milyon 526 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.



Olayla ilgili iki şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.