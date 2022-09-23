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Gündem Antalya'da insanlık öldü! Ruhuna fatiha
Gündem

Antalya'da insanlık öldü! Ruhuna fatiha

Antalya'da direksiyonda kalp krizi geçiren Nusurettin Akçay'ın kıullandığı beton mikseri, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada hayatını kaybeden Akçay'ın cansız bedeni, olay yerinden kaldırılmadan mikserdeki beton harcını almak için başka bir araç gönderilmesi dikkati çekti. Sosyal medyada infiale neden olan olayla ilgili 'Antalya'da insanlık öldü' yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 09:14:00 -
Antalya'da insanlık öldü! Ruhuna fatiha

Antalya'da Nusurettin Akçay, kullandığı beton mikseriyle Ülker Sokak'a geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi.

Hayatını kaybetti

Akçay'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa Kılıç, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kılıç, sağlık ekipleri gelene kadar Akçay'a ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cansız bedeni kamyonun yanındayken mikserdeki beton harcı başka bir araca aktarıldı.

Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu

Mikserin çarptığı araç sahibi İsa Kılıç, "İş yerimde çalışıyordum. Aracım da park halindeydi. Arkadaşım aradı ve aracımın yanına gelmemi söyledi. 2 araca çarpmış, benim arabayı da koruma demiri takılınca durduğu yere kadar sürüklemiş. Biz direkt şoförün yanına gittik. Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu. 112'deki doktor düz bir zemine yatırmamızı söyledi. Yatırdık ama zaten nabzı atmıyordu" dedi. Yapılan incelemenin ardından Nusurettin Akçay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Yorumlar

Diken

Ne alaka bir haber elbette o betonu almalarının lazım 112 irtibatı kurulmuş gereken yapılmış yok beton alınmışmış alınmasın mı geri zekalı mısınız
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