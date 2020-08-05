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Aktüel

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 00:37:00 -
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bekir Sözeri'nin kullandığı 42 R 9042 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolunda aynı yönde seyreden Selahattin Gök yönetimindeki 07 HBC 38 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Şerife Sözeri, İbrahim Yalman, Muradiye Yalman, Ayşe Gök, Abdullah Gök ve Muhammed Elli yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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