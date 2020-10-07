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Aktüel Antalya'da genç motosikletçinin ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılandı
Aktüel

Antalya'da genç motosikletçinin ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılandı

Yerel mahkemenin kararına itiraz üzerine yeniden yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:04:03 -
Antalya'da genç motosikletçinin ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da trafik kazası sonucu bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yeniden yargılanan sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.G, kazada hayatını kaybeden Satılmış Fırat'ın kız kardeşi Burcu Fırat ve annesi Satı Gedik ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık G.G, ölen kişiyi tanımadığını, olayın bir kaza olduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Satı Gedik ise sanığın oğluna çarptıktan sonra kaza yerini terk ettiğini ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Burcu Fırat da olayı görmediğini, kamera kayıtlarına göre sanığın kardeşine çarptığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık G.G'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve 1 yıl ehliyetine el konulmasına karar verdi.

G.G'nin kullandığı otomobil, Kepez ilçesi Karşıkaya Mahallesi'nde 28 Ocak'ta Satılmış Fırat'ın (24) kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada Fırat hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı. Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanığa "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunda 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Ailenin cezaya itiraz etmesi üzerine dava istinaf mahkemesine taşınmıştı.

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