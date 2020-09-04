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Aktüel Antalya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Antalya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:17:18 -
Antalya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki yıldır aranan K.Ç. ile Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince aynı suçtan hakkında bir yıldır arama kararı bulunan R.Ç, yakalandı.

Şüphelilerden R.Ç'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve hemşireyken kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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