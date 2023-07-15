Antalya'da feci olay: Kanalizasyon terfi istasyonunda öldüler

Olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesin Çıplaklı Mahallesi Fatih sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, terfi istasyonuna bakım yapmak için giren ASAT çalışanı 2 işçinin yardım çığlığını duyan bir vatandaş terfi istasyonuna girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada ASAT çalışanları Emin Akyüz ve Fırat Çiçek ile Mahmut Y. isimli vatandaşın cansız bedenleri terfi istasyonundan çıkartıldı. 3 kişinin elektrik akımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.