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Yerel Antalya'da feci kaza: 3 genç hayatını kaybetti!
Yerel

Antalya'da feci kaza: 3 genç hayatını kaybetti!

Antalya'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 10:55:00 -
Antalya'da feci kaza: 3 genç hayatını kaybetti!

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Bulvardan alt geçide giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrol çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi, yola savruldu.

Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru yerinden kopup, 300 metre fırladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi ve güvenlik güçleri geldi. Yola fırlayan Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaza yeri incelemelerinin ardından gençlerin cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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