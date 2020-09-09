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Aktüel Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi
Aktüel

Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

Zanlı Umut Can F'nın ifadesinden: - "Araçtan indim ve bana verdikleri şarjörü silaha takıp Hakkı'nın ayağına sıktım" - "Son mermiyi Mustafa'ya sıkacaktım ancak başka mermim olmadığı için 'Silahımda her ihtimale karşı bir mermim kalsın' diyerek kaçtım"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:28:50 -
Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da eski güreşçilerden Hakkı Aygün'ün, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan zanlının, savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Zanlı Umut Can F, savcılık ifadesinde, Y.T. ile husumetli olduğunu bildiği Aygün ile buluştuğunu söyledi.

Y.T'yi vurması için Aygün ve beraberindekilerin kendisine silah verdiğini iddia eden Umut Can F, şunları kaydetti:

"Onlar Y.T'yi vurmamı istediler, ben de kabul etmedim. Bilardo sopasıyla koluma ve bacaklarıma vuruldu. Kaçmaya çalıştım ama Aygün beni yakaladı, tehdit etti. Aygün ve adamları beni darbettikten sonra Y.T. ile adamlarından beni darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olmamı istediler. Daha sonra Doğu Garajı'nda Aygün ve adamlarıyla buluştuk. Bana silahı verdiler. Onların planına göre Y.T'nin ofisine gidip kendisini vuracaktım, onlar bu beklenti içindeydi. Araçtan indim ve bana verdikleri şarjörü silaha takıp Hakkı'nın ayağına sıktım. Burak'ı vurmak için bir el ateş ettim ancak kurşun isabet etmedi. Mehmet Ali'ye bir el sıktım, aracın arkasında oturan Mustafa Sever'e de bir el sıktım. Son bir mermi kalmıştı ve kaçmaya başladım. Son mermiyi Mustafa'ya sıkacaktım ancak başka mermim olmadığı için 'Silahımda her ihtimale karşı bir mermim kalsın' diyerek kaçtım."

- Olay

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül'de Hakkı Aygün (25), uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak ölmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı Umut Can F, yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden Hakkı Aygün, 24 Mart 2018'de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.

Aygün, 655'inci Kırkpınar güreşlerinde başaltı kategorisinde ikinci olmuştu.

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