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Aktüel

Antalya'da eşi ve baldızını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

2020-04-28 15:40:09 -
Antalya'da eşi ve baldızını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı eşi ile kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Aşağı Hisar Mahallesi'nde eşi Zekiye Y. ve baldızı Özge G'yi bıçakla yaraladıktan sonra polise teslim olan Celal Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Yaralılardan Zekiye Y'nin taburcu edildiği, kardeşinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

4514 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Celal Y. ile eşi Zekiye Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin mutfağında tartışma çıkmış, zanlı, eşi ile kendilerini ayırmaya çalışan baldızı Özge G'yi yaralamıştı.

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