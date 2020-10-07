Antalya'da eşekler mikroçiplendi

ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik çıkarılan yönetmelik kapsamında Antalya'daki eşeklere mikroçip takılmaya başlandı.

Tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Yalçın'a ait eşek çiftliğinde çalışma gerçekleştirildi.

Kepez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden gelen veteriner hekimler, yaklaşık 300 eşeğin bulunduğu çiftlikte hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.

Özel cihazlar yardımıyla mikroçipler, eşeğin boynuna deri altlarına yerleştirildi. Her eşek için fotoğrafının, varsa isminin, cinsiyetinin, doğum yılının, geçirdiği hastalıkların ve çiftlik sahibinin adının yer aldığı kimlik kartları dolduruldu.

Yeni mikroçip uygulaması sayesinde artık tek tırnaklı hayvanlar, bakanlığın veri tabanı sayesinde kontrol altına alınabilecek.

- "Tek tıkla hayvanın her şeyini öğreniyoruz"

Kepez Tarım ve Orman Müdürü Bilge Gözen, gazetecilere, çiftlikte mikroçip uygulamasına başladıklarını söyledi.

Eskiden çok az çiftliğin kayıt için mikroçip çalışması yapmış olabileceğini belirten Gözen, "Bakanlık tarafından uygulama ilk kez bu yıl gerçekleştiriliyor. Tek tırnaklıları bakanlık bünyesinde kayıt altına almak, ölüm ve kayıplarda kontrol altında tutabilmek için bu işlemi yapıyoruz." dedi.

Veteriner hekim Hikmet İmran Önen da hayvanları sağlık taramalarından geçirdiklerini, ardından mikroçip uygulamasına başladıklarını ifade etti.

Hayvanları çipleyerek bakanlığın veri tabanına kaydettiklerini vurgulayan Önen, "Yaşamları boyunca yapılan işlemler, doğum ve ölümleri, aşılanmaları, tedavileri sadece bu çipi okutarak görebiliyoruz. Tek tıkla hayvanın her şeyini öğreniyoruz." diye konuştu.

Büyükbaş hayvanlarda bir, iki liraya küpe takıldığını anlatan Önen, şunları kaydetti:

"Bunlarda mikroçip ve yeni karne uygulandığı için il bazlı fiyatlar değişiyor. Çünkü her il kendisi ihaleye çıkıyor. Tek tırnaklılarda 35 ile 50 lira arasında değişiyor. Türkiye'de eşeklere mikroçip uygulamasını ilk Antalya'da gerçekleştiriyoruz. 31 Aralık'tan sonra yaşını dolduran tek tırnaklı hayvana mikroçip taktırılmazsa 1300 lira para cezası var."

Çiftlik sahibi Mehmet Ali Yalçın da ilk kez eşeklerine mikroçip takıldığını belirterek, "İlk etapta 100 tanesine yaptıracağım. Bize de mikroçip konusunda bir kolaylık verilmesini istiyoruz." dedi.