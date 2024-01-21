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Yerel Antalya'da dolu ve sağanak yağdı; rögarlar taştı!
Yerel

Antalya'da dolu ve sağanak yağdı; rögarlar taştı!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 23:17:00 -

Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da saat 19.00 sıralarından itibaren başlayan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Kentte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Şiddetini artıran yağmur ile birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman ve Hurma Mahallelerindeki rögarlar yağmurdan kaynaklı taştı. Sağanakla beraber dolu yağışının da görüldüğü kentte, yollarda biriken dolu taneleri görüldü.  Şimşeklerin çaktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 


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