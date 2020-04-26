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Aktüel

Antalya’da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Antalya’da çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

2020-04-26 16:34:49 -
Antalya’da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Antalya’da çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanları ayrıştırma yaptıkları esnada bir bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri tesise geldi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından erkek bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bebeği çöpe atanları belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

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