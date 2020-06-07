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Aktüel

Antalya'da çıkan yangında 2 hektar orman alanı zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:47:01 -
Antalya'da çıkan yangında 2 hektar orman alanı zarar gördü

ANTALYA (AA) - Antalya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisindeki ormanlık alanda iki noktadan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar orman alanı zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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