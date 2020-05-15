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Antalya'da berberlere pazar günleri 6 saat kepenk açma izni

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:07:08 -
Antalya'da berberlere pazar günleri 6 saat kepenk açma izni

ANTALYA (AA) - Antalya'da erkek berber dükkanlarının, 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılana kadar pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık kalmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemleri görüştü.

Kurul, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunanların 17 Mayıs pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmesini kararlaştırdı.

Aynı şartlarla 14 yaş ve altı çocukların 20 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 22 Mayıs cuma 11.00-15.00 arasında istisna olarak dışarı çıkabileceğine hükmeden Kurul, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının talebini de görüştü.

Kurul, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların saç-sakal traşı ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, erkek berber dükkanlarının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıncaya kadar pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermesi" kararını oy birliğiyle aldı.

Kentte daha önce berber dükkanlarının pazar günleri kapalı olması kararı alınmıştı.


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