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Yerel Antalya'da baba dehşeti! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü!
Yerel

Antalya'da baba dehşeti! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü!

Antalya'da babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti öğrenildi. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlayan polis, babayı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:09:00 -
Antalya'da baba dehşeti! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü!

Olay, Serik İlçesi Orta Mahallede bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti.

Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı.

Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı" diye konuştu.

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