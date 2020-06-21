Antalya’da 654 yapı yıkıldı, bin 127 kaçak yapı daha yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya’da 654 kaçak yapıyı yıktı. Bakanlık, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanları ve sit alanlarında 413 ve İmar Barışı kapsamında iptal ettiği 714 Yapı Kayıt iptal belgesi olmak üzere toplam bin 127 kaçak yapıyı daha yıkacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kaçak yapılara yönelik başlatmış olduğu seferberlikte Antalya’da rakamlar her geçen gün artıyor. Bakanlık yetkililerinden alınan son güncel verilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Antalya genelinde 654 kaçak yapıyı yıktı. İl genelinde en çok kaçak yapı yıkımı Kepez, Kemer, Muratpaşa ve Manavgat’ta gerçekleşti. Bakanlık Kepez’de 148, Kemer’de 126, Muratpaşa’da 93 ve Manavgat’ta 91 olmak üzere 458 kaçak yapıyı yıktı. 4 ilçede yıkılan kaçak yapılar il geneli dağılımında yıkılan kaçakların yüzde 70’ini oluşturdu.

Antalya’da bakanlık ayrıca Korkuteli’nde 50, Konyaaltı’nda 32, Döşemealtı’nda 32, Elmalı’da 23, Alanya’da 20, Kumluca’da 18, Kaş’ta 11, Demre ve Serik’te 4 er adet ve Akseki’de 2 adet olmak üzere 196 kaçağın daha yıkımını gerçekleştirdi. Böylece toplamda 654 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.

ÖÇK ve sit alanlarında 413 kaçak tespit edildi

Özel Çevre Koruma Alanları (ÖÇK) ve doğal sit alanlarına yönelen bakanlık bu alanlarda da kaçak yapı tespitlerini sürdürüyor. İmar denetçilerinin arttırıldığı Antalya’da ekipler 413 kaçak yapı tespit etti. Tespit edilen 413 kaçak yapının 266’sı Kaş’ta yer alıyor. ÖÇK ve doğal sitlerde; Kemer’de 49, Demre’de 40, Muratpaşa’da 17, Manavgat’ta 15, Serik’te 9, Konyaaltı’nda 2, Döşemealtı’nda 2, Alanya’da 8, Gazipaşa’da 3, Kumluca’da 2 olmak üzere bakanlık toplam 413 kaçağın yıkılması için ilgili belediyelere yazı gönderdi.

714 Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi

Bakanlık, ÖÇK ve doğal sit alanları dışında imar barışı başvurularını da incelemeye devam ediyor. Yapı kayıt iptallerinde Kaş yine ilk sırada yer alıyor. Kaş’ta bakanlık 272 yapı kayıt belgesini iptal etti. Kaş’ı 103 yapı kayıt iptali ile Kepez takip etti. Bakanlık ayrıca; Muratpaşa’da 61, Konyaaltı’nda 48, Aksu’da 45, Döşemealtı’nda 35, Alanya’da 55, Korkuteli’nde 4, Gazipaşa’da 1, Elmalı’da 3, Kumluca’da 21, Akseki’de 1, Gündoğmuş’da 6, Manavgat’ta17, Demre’de 2, Serik’te 17 ve Kemer’de 23 olmak üzere toplamda 714 yapı kayıt belgesini iptal etti.

Kaçakların yarıdan fazlası Kaş’ta yer alıyor

Antalya’da en çok kaçak yapının tespit edildiği Kaş ve diğer ilçelerde bakanlık ilgili belediyeleri ivedilikle yıkımların yapılması için yazı gönderdi. Mevcut yasalara göre ilgili belediye yıkmaz ise, büyükşehir belediyesinin yıkımı yapması gerekiyor. Büyükşehir belediyesinin de yıkmaması halinde bakanlık valilik kanalı ile devreye girecek. Bakanlık ÖÇK ve doğal sit alanlarında 413, İmar Barışı kapsamında iptal edilen 714 kaçak yapı kayıt iptali ile birlikte toplam bin 127 kaçak yapıyı daha yıkacak.