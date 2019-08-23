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Antalya’da 4. kat balkonundan düşen minik Firas, ölüm kalım mücadelesini kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ablasıyla birlikte evde bulunduğu sırada 4.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:38
Antalya’da 4. kat balkonundan düşen minik Firas, ölüm kalım mücadelesini kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ablasıyla birlikte evde bulunduğu sırada 4. kat balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Firas tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.


Kumluca ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde Suriye uyruklu olan anne babanın 10 yaşındaki ablasına emanet ettiği 2,5 yaşındaki Firas El Şahaze, 4. kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. 112 açil sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Firas, önce Kumlaca’daki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Dünden bu yana hastanede tedavisi devam eden talihsiz bebek bugün öğleden sonra hayatını kaybetti.


Minik Firas’ın beton zemine düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Firas’ın düştüğü yerde toplanan kalabalık Firas için seferber oluyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:38
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