Antalya'da 2 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunan M.D'nin Muratpaşa ilçesinde olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.
M.D'nin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve 2 yıldır arandığı bildirildi.