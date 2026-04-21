Antalya'da 149 milyon liralık vurgun! 3 kişi tutuklandı!

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan şahıslara ağır bir darbe indirdi. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde; S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 5 şüphelinin "Tefecilik" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı incelemeleri ve Başsavcılığın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin tefecilik ağı üzerinden elde ettikleri değerlendirilen servetleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait olan ve güncel piyasa değeri yaklaşık 149 milyon TL’yi bulan menkul ve gayrimenkule (çok sayıda araç, arsa, tarla ve mesken) kara para aklama suçu kapsamında el konuldu.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Serik Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Olayla ilgili yürütülen adli sürecin ve detaylı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.