Antalya'da 149 milyon liralık vurgun! 3 kişi tutuklandı!

Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin tefecilik ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda, şüphelilere ait yaklaşık 149 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan şahıslara ağır bir darbe indirdi. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde; S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 5 şüphelinin "Tefecilik" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı incelemeleri ve Başsavcılığın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin tefecilik ağı üzerinden elde ettikleri değerlendirilen servetleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait olan ve güncel piyasa değeri yaklaşık 149 milyon TL’yi bulan menkul ve gayrimenkule (çok sayıda araç, arsa, tarla ve mesken) kara para aklama suçu kapsamında el konuldu.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Serik Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Olayla ilgili yürütülen adli sürecin ve detaylı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Suç Kasım’da yok yok! Uyuşturucu, fuhuş, kara para, dolandırıcılık, naylon fatura, evrakta sahtecilik! Diplomam yok ama fotoşopla yaparız!
Suç Kasım’da yok yok! Uyuşturucu, fuhuş, kara para, dolandırıcılık, naylon fatura, evrakta sahtecilik! Diplomam yok ama fotoşopla yaparız!

Gündem

Suç Kasım’da yok yok! Uyuşturucu, fuhuş, kara para, dolandırıcılık, naylon fatura, evrakta sahtecilik! Diplomam yok ama fotoşopla yaparız!

Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık
Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık

Gündem

Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık

Çevrimiçi dolandırıcılıkta özgüven tuzağı!
Çevrimiçi dolandırıcılıkta özgüven tuzağı!

Gündem

Çevrimiçi dolandırıcılıkta özgüven tuzağı!

