Barış Yardakaş Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Her krizde yurtdışındasın! İspanya’da 4 gün ne yaptın?

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ifadelerine cevap veren Barış Yarkadaş, “kurultay sürecinden lüks harcamalara” kadar çok sayıda ağır ithamda bulundu.

Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı dönemindeki tutumunu da eleştiren Yarkadaş, “Kurultay sürecinde bu işleri iyi becerdin. Kılıçdaroğlunun arkasından gözyaşı dökerken, elindeki hançeri saplayacağın günün hesabını yapıyordun” ifadelerini kullandı.

PAVYON ÖNLERİNDE DELEGE SATIN ALDIN!

Kendisinin ve yol arkadaşlarının hiçbir zaman “satılık” olmadığını vurgulayan Yarkadaş, Özel’i “delegeleri pavyon önlerinde satın almakla” suçladı.

Özel’in partideki her kriz anında yurt dışında olmasına da dikkat çeken Yarkadaş, "Onursal Adıgüzel gözaltındayken sen İspanya'da 4 gün ne yaptın? Özel Kalem Müdürünü de katarak gittiğin İspanya’dan hangi kazanımla geri döndün?” diye sordu.

Yarkadaş, Özgür Özel’in yönetim anlayışının AK Parti’ye yaradığını ve iktidara can suyu olduğunu iddia ederek suçlamalarını şu sözlerle sürdürdü:

103 YILLIK CHP’Yİ 2 YILDA ÇÖKERTTİN

“AK Parti’nin en çok sevdiği genel başkansın. Böylesini gerçekten bulamayız diyorlar senin için. Sen hırsızlık ve yolsuzlukları teşvik ederek, yolsuzluk yapanlara kol kanat gererek AK Partiye malzeme veriyor, AK Partiye çalışıyorsun.”

Son olarak CHP’nin kurumsal kimliğinin ve ahlaki yapısının Özel döneminde zarar gördüğünü savunan Yarkadaş, 103 yıllık çınarımız CHPmizi 2 yıl içinde nasıl çökerttiğini gör. Sen AK Parti’nin iktidarda kalması için CHP’mizi yozlaştırmakla görevlendirilmiş birisin. Başka da bir şey değilsin” diyerek sözlerini noktaladı.