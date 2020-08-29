  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da 1153 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Antalya'da 1153 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:46:38 -
Antalya'da 1153 litre sahte içki ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda bin 153 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Side Mahallesi'nde bir otelin deposunda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, 654 litresi votka, 388 litresi rakı ve 111 litresi cin olmak üzere bin 153 litre sahte içki ele geçirildi.

İşletme sahibi H.U'ya, 111 bin 486 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'
Dünya

Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e uymayan Fransız gemisinin yaşadığı sıkıntı telsiz konuşmalarına yansıdı. Bölgedeki Fransız ..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Hande Fırat “Salgın kontrolden çıktı” dedi ve ekledi... “Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı...”
Korona Virüs

Hande Fırat “Salgın kontrolden çıktı” dedi ve ekledi... “Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı...”

Gazeteci Hande Fırat bugünkü yazısında salgının kontrol çıktığını iddia ederek bazı illerde yatak sorunu yaşandığını ileri sürdü. Bilim Kuru..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı