Antalya Teknokent, ITB Fuarı’nda yer aldı

Antalya Teknokent, bu yıl bu yıl 53’üncü kez kapılarını aralayan Uluslararası Turizm Borsası( ITB) Berlin Fuarı’na, AR-GE firmaları ile birliktekatıldı. Antalya Teknokent, ITB’ de stand açan ilk Teknokent oldu.

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Berlin Fuarı 6-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. ITB’de bu yıl aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer aldı ve toplamda 180 bin ziyaretçi ağırlandı.

Antalya Teknokent, 2017 yılında başlamış olduğu gelişim atağına bünyesindeki AR-GE firmaları ile birlikte fuara katıldı. 53’üncü kez kapılarını açan fuarda yenilikçi olarak seyahat ve teknolojik yenilikleri bir araya getiren ürünler, seyahat teknolojilerinde öncü ürünlerin tanıtımı yapıldı. Fuarda; sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, gidilecek şehirlere veya kalınacak otellere seyahat öncesinde göz atma imkanı tanıyan seyahat teknolojileri ve elektronik turizm gibi alanlar ilgi çekti.

ITB’ye Türkiye’den 100’ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar katılırken, ilk kez bir Teknokent ITB’ de katılımcı olarak yer aldı.Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, TTO Proje Koordinatörü Songül Demirtaş, Proje Uzman Yardımcısı İbrahim Yıldırım’ın katıldığı fuarda, Antalya Teknokent içinde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri de katıldı.

Antalya Teknokent, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ve Antalya Valiliği desteği ile Hol 3.2’ de(Türkiye Holü’ nde), Hem de 6.1(Teknoloji Holü)’ nde yer aldı. Antalya Teknokent ana katılımcı olmak üzere alt katılımcıları ile birlikte toplamda 59 metrekarelik alandaOtel Yönetim Sistemi, Online Rezervasyon Sistemleri, Seyahat Portal Yönetimi, Müşteri ERP ve CRM Programları, Tur Operatör Yazılımı, Acenta Yazılımı ürünleri sergilendi. 5 gün boyunca 200’ e yakın görüşme yapan firmalar, ihraç potansiyeli taşıyan yerli yazılımlarını tanıtarak verimli bir fuar geçirdiler.

Antalya Teknokent içinde faaliyet gösteren firmalardan oluşan ticari heyetin katılacağı fuarda ayrıca Antalya Teknokent’ in 2014 yılından beri 60 ülkeden 3 bin proje ortağı ile yürütmekte olduğu Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında da çalışmalar gerçekleştirildi. ITB Berlin fuar alanı içerisinde yer alan 40 ülkeden katılan toplam 306 katılımcı B2B görüşme gerçekleştirdi. Antalya Teknokent firmaları dış ticaret potansiyellerini artırmak, yeni pazarlar ile buluşmak, ticari ve teknoloji işbirlikleri geliştirmek için 15 görüşme gerçekleştirdi.