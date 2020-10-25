Antalya Şehir Tiyatroları "Kadife Çiçekleri" oyununu sahneledi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları, Pulitzer ödüllü "Kadife Çiçekleri" oyunuyla sanatseverlerle buluştu.

Oyunun prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

ABD'li yazar Paul Zindel tarafından 1971'de kaleme alınan ve kendisine Pulitzer ödülü kazandıran oyun, duygu dolu anlar yaşattı.

Yalnızca kadın oyunculardan oluşan kadrosuyla izleyicilere unutulmaz tiyatro keyfi yaşatan Kadife Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez yer aldı.

Performansları ile beğeni toplayan oyuncular, oyun sonunda ayakta alkışlandı.

- "Yıldız Kenter'imize selam olsun"

Oyun sonunda sahnede seyircileri selamlayan yönetmen Şebnem Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz tek tek bütün canımızla, bütün nefesimizle, var olan her şeyimizle inancımızla buradayız. Birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu zor günlerde tiyatroya geldiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte Yıldız Kenter'imize selam olsun."



Yazıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen Kadife Çiçekleri, Yazar Zindel'in yoksulluk içindeki çocukluk günlerinden ve annesinden etkilenerek yazdığı, beş kişilik bir kadın oyunu. Seyirciler oyunda, kadınlardan oluşan bir aile hayatına tanıklık ediyor.