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Aktüel

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-03 17:28:43 -
Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sahillerde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 67 ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı turistler serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yoğunluk yaşandı.

Sahillerde güneşlenen ve denize giren tatilcilerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına da zaman zaman uymadığı görüldü.

Bazı tatilciler bisiklet binip yürüyüş yaparken, bazıları da yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti.

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