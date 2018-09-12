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Antalya Kumluca depremi yeni depremleri tetikler mi?

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kumluca depremi yeni depremleri tetikler mi sorusuna bakın ne cevap verdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:23
Antalya Kumluca depremi yeni depremleri tetikler mi?

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kumluca depremi yeni depremleri tetikler mi sorusuna bu depremler yerin 60 Km altında olduğu için yüzeyde yıkıcı etkileri yok. Akdeniz içerisinde bu tür depremler olabilir. Antalya ve Isparta’nın altında da depremler olabilir. Bunlar çok yıkıcı depremler olarak beklenmez. O nedenle korkutucu deprem değiller. Ama Türkiye bir deprem ülkesi, özellikle de Fethiye’de Muğla’da Gökova Körfezi’nde, Dinar’da Isparta’da zaman zaman önemli depremler olmuştur. Bu bakımdan tedbirli olmak gerekir. Bunları bir uyarıcı olarak gözönüne almak gerekiyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:23
  1. Muğla
  2. Isparta
  3. Antalya
  4. antalya kumluca deprem
  5. son dakika deprem

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