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Yaşam Antalya korona risk haritası güncel | Antalya yasaklar geri mi dönüyor?
Yaşam

Antalya korona risk haritası güncel | Antalya yasaklar geri mi dönüyor?

22 Mart risk haritası Antalya | 1 Mart’ta açıklanan risk haritasında Antalya yüksek riskli iller arasında yer alıyordu. Vatandaşlar risk haritasının güncellenip güncellenmediğini araştırmaya başladı. Peki, Antalya korona haritası | Antalya risk haritası yeni

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:23:00 -
Antalya korona risk haritası güncel | Antalya yasaklar geri mi dönüyor?

Antalya’da kaç korona vakası var? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. 1 Mart’tan itibaren bu sebeple illerde risk durumuna göre kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, Antalya’da risk durumu değişti mi?

Antalya korona risk haritası güncel | Antalya yasaklar geri mi dönüyor?

Antalya her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 119,18 oldu.

Bolu, Niğde, Gümüşhane, Iğdır, Ankara, Kütahya, İzmir, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Çankırı, Erzincan, Sakarya, Çorum, Malatya, Kırklareli, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli, Amasya, Kayseri, Kastamonu ve Osmaniye, 100 binde vaka sayısı bakımından 100-200 aralığında yer aldı.

1 Mart’ta açıklanana risk haritası güncellenmedi. 15 Mart’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre daha tedbirlere aynı şekilde uyulacağını ifade etti. Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’nın vaka artış hızı bu şekilde devam ederse rengin turuncudan kırmızıya dönmesi bekleniyor.

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