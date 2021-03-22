Antalya’da kaç korona vakası var? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. 1 Mart’tan itibaren bu sebeple illerde risk durumuna göre kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, Antalya’da risk durumu değişti mi?

Antalya korona risk haritası güncel | Antalya yasaklar geri mi dönüyor?

Antalya her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 119,18 oldu.

Bolu, Niğde, Gümüşhane, Iğdır, Ankara, Kütahya, İzmir, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Çankırı, Erzincan, Sakarya, Çorum, Malatya, Kırklareli, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli, Amasya, Kayseri, Kastamonu ve Osmaniye, 100 binde vaka sayısı bakımından 100-200 aralığında yer aldı.

1 Mart’ta açıklanana risk haritası güncellenmedi. 15 Mart’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre daha tedbirlere aynı şekilde uyulacağını ifade etti. Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’nın vaka artış hızı bu şekilde devam ederse rengin turuncudan kırmızıya dönmesi bekleniyor.