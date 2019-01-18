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“Antalya ile İzmir hızlı trenle bağlanacak”

Antalya’da Serbest Bölge Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Antalya ile İzmir hızlı trenle bağlanacak” diye konuştu.

18 Ocak 2019 Cuma 12:12
“Antalya ile İzmir hızlı trenle bağlanacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “Antalya’yı yakın gelecekte İzmir’e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz” dedi.

Turhan, Antalya’da Serbest Bölge Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Gerek turizm gerekse tarımsal faaliyetler açısından yollarda trafik yoğunluğunun artış gösterdiğini dile getiren Turhan, “Antalya ilimiz büyüyen, gelişen Türkiye’den nasibini alıyor” diye konuştu.

Antalya’ya bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 11 milyar liraya yaklaştı. Bunun bir milyarlık kısmı yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldı” diyen Turhan, yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Turhan, “Antalya’yı yakın gelecekte İzmir’e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:12
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  4. Cahit Turhan

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