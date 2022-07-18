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Yaşam Antalya hava durumu güncel | 19-25 Temmuz Antalya hava durumu:
Yaşam

Antalya hava durumu güncel | 19-25 Temmuz Antalya hava durumu:

Yeni haftayla birlikte pek çok ilde sıcaklıklar yükselmeye başladı. Antalya’da bulunanlar ise havanın nasıl olacağını, güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, Antalya’da yarın hava nasıl olacak? Güncel hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-07-18 21:16:00 -
Antalya hava durumu güncel | 19-25 Temmuz Antalya hava durumu:

Antalya’da hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere ulaştı. Bu sebeple güncel hava durumu sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, Antalya’da hava nasıl olacak?

Antalya hava durumu güncel | 19-25 Temmuz Antalya hava durumu:

Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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