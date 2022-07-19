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Yaşam Antalya hava durumu | Bu hafta Antalya’da hava nasıl olacak?
Yaşam

Antalya hava durumu | Bu hafta Antalya’da hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? Antalya’da hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Bu sebeple pek çok kişi Antalya’da bu hafta havaların nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Antalya’da hava nasıl olacak? Antalya hava durumu 20-21-22 Temmuz

Yeniakit Publisher
2022-07-19 20:17:00 -
Antalya hava durumu | Bu hafta Antalya’da hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları bazı illerde yükselmeye başladı. Bu sebeple pek çok kişi Antalya’da havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Antalya hava durumu | Bu hafta Antalya’da hava nasıl olacak?

Antalya'da hava sıcaklığının cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentteki hava sıcaklığının bugünden itibaren artacağını ve özellikle hafta sonu yüksek sıcaklık, düşük nem oranlarıyla karşılaşılacağını belirtti.

Gültekin, "Antalya'da temmuz maksimum sıcaklık normali 35 derece. Önümüzdeki süreçte 40-41 derece sıcaklık bekliyoruz. Kuzeyden esen rüzgarın yol açtığı fön etkisiyle sıcaklığın sahilde mevsim normallerinin 5-6 derece, iç kesimlerde ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor." diye konuştu.

Cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde artacak sıcaklığın, gelecek hafta salı günü etkisini kaybetmesini beklediklerini kaydeden Gültekin, maksimum rekor dereceden uzak ama mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşanacağını söyledi.

Nem oranlarının ise düşük seyredeceğini ifade eden Gültekin, sıcak hava ve düşük nem nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

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