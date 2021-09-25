  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalya Güray'la kazandı
Spor

Antalya Güray'la kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 89. dakikada Güray Vural'ın golüyle 1-0 yendi ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 18:00:00 -
Antalya Güray'la kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 89. dakikada Güray Vural'ın golüyle 1-0 yendi ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümünde de sessiz geçildi.

89'da sahneye çıkan Güray Vural altı pasın içinde önüne düşen topa muhteşem vurarak takımına galibiyeti getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay