Antalya Güray'la kazandı
Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 89. dakikada Güray Vural'ın golüyle 1-0 yendi ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 89. dakikada Güray Vural'ın golüyle 1-0 yendi ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin galibiyetiyle sonuçlandı.
İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümünde de sessiz geçildi.
89'da sahneye çıkan Güray Vural altı pasın içinde önüne düşen topa muhteşem vurarak takımına galibiyeti getirdi.